Ehliyetsiz Sürücünün Tahliyesine Tepki: Ailenin Yası Devam Ediyor

VAN'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araçla, göl kıyısında yürüyen aileye çarpıp, Ümran Öksüzoğlu'nun ölümüne (30) eşi Uzman Çavuş Erhan Öksüzoğlu ile 5 aylık oğulları Yağız'ın da yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü U.A. (16), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, ablasının ölümüyle yıkıldıklarını belirten Yunus Emre Gençtürk, sürücünün tahliye edilmesine tepki göstererek, "Ablamın ölümü sonrası yeğenimi dışarı çıkartamıyoruz. Bebek arabasına bindiğinde ağlıyor. Kısa süreçte bu çocuk nasıl 4 ay yatıp, dışarı çıkabiliyor?" dedi.

Kaza, 2 Haziran'da Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen U.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu göl kıyısında gezintiye çıkan Uzman Çavuş Erhan Öksüzoğlu, eşi Ümran ve bebek arabasındaki oğulları Yağız Öksüzoğlu'na çarptı. Kazada Ümran Öksüzoğlu hayatını kaybederken, baba ve oğlu hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Ümran Öksüzoğlu, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü U.A. ise tutuklandı.

Hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sürücü, 29 Eylül'de tahliye edildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN HIZI RAPORDA

Kazaya ilişkin hazırlanan Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda bölgedeki hız sınırının 50 kilometre olduğu, ehliyetsiz sürücünün hızının ise 113,87 kilometre olarak tespit edildiği belirtildi. İncelemelerde, savcılık ifadesinde, amcasından habersiz aldığı aracın frenlerinin tutmadığını öne süren U.A.'nın beyanının gerçeği yansıtmadığı, araçtaki teknik incelemelerde lastik aşınması dışında fren sisteminin kazaya sebebiyet vermediği de belirlendi.

AİLEDEN TAHLİYEYE KARARINE TEPKİ

Ablasının ölümüyle yıkıldıklarını anlatan Yunus Emre Gençtürk, dava süreci başlamadan, şüphelinin tahliye edilmesi yönündeki karara tepki gösterdi. Gençtürk, "Ablam, eniştem ve bebek arabasında çocuklarıyla Erciş'te göl kenarında yürüyüş yapıyordu. Hız sınırı 50 kilometre olan bir yerde 113 kilometre hızla gelen araç, kaldırımda yürüyen ablama, enişteme ve çocuğa çarpıyor. Ablam olay yerinde hayatını kaybediyor. Küçük yaşta ehliyetsiz sürücü 4 ay kadar tutuklu kaldı. Daha dava ve duruşma olmadan şimdi tahliye edildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bizim yaramız daha tazeyken resmen yaramıza tuz basıldı. Bu bizi çok etkiledi. Elimiz kolumuz bağlı. Yetkililerden adalet bekliyoruz. Suça sürüklenen çocuğun tutuklu yargılanmasını istiyoruz" dedi.

'ABLAM HAYAT DOLUYDU; ŞİMDİ YOK'

Ablasının hayat dolu biri olduğunu söyleyen Gençtürk, "Ehliyetsiz sürücünün ailesiyle hiçbir temasımız olmadı. İfadeleri de çok tuhaf. Amcasının haberi yokmuş. Anahtar arabanın üstündeymiş. Bunlarla alakalı bir telefon görüşmesi var mı? veya PTS kayıtlarında amcasıyla çocuğun aynı adreste olmadığını gösterir bir araştırma yapılmış mı? Çocuğun olaydan önce arabayı kullanıp kullanmadığı incelenmiş mi? Çocuk ifadesinde iyi araç kullandığını belirtmiş. Demek ki araç kullandığı ailesi tarafından biliniyor ve sürekli bu çocuğa araç temini konusunda engel olmamışlar. İhmallerin iyice araştırılması gerekiyor. Ablam çocuğunu her gün dışarı çıkaran yeğenimle ilgilenen biriydi. Ablamın ölümü sonrası yeğenimi dışarı çıkartamıyoruz. Çocuk dışarı çıkarken dahi heyecanlanıyor, bebek arabasına bindiği zaman olayın da verdiği etkiyle ağlamaya başlıyor. 5 aylık yeğenim bile bu olayı hala hafızasından atamamışken tahliye kararının verilmesi bizi derinden üzdü. Bu olaydan çok fazla etkilendik. Ablam hayat doluydu; şimdi aramızda yok. Kimseye bir zararı olmayan bir insandı. Suçlu ve ihmali olanların sonuna kadar ceza alması gerekiyor. Bu olayda ihmali olan araç temin eden amcası ve aracı sınav için okula çağıran öğretmen sınavdan sonra aracı okuldan çocuğa teslim edip gitmesine göz yuman öğretmen ve amcası davadan düşürüldü, takipsizlik kararı verildi. Tekrardan onların yargılanmasını ve detaylı soruşturulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.