Ehliyetsiz Sürücünün Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan bir motosikletin, oto yıkamacıdaki otomobile çarpması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İkra A. (21), 06 CNM 938 plakalı motosikletine, Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda benzin aldı.

Çalıştırıldığı esnada aniden hızlanan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, istasyonun oto yıkama bölümündeki bir otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kaza anı, istasyonun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu arada sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan toplam 23 bin 178 lira ceza kesildiği öğrenildi.