Ehliyetsiz sürücünün motosiklet ile çarpıştığı kaza kamerada
Güncel Haberler
Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dönüş yaparken, sipariş bırakmaya çıkan motosikletli kurye ile çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.
Ehliyetsiz sürücünün motosiklet ile çarpıştığı kaza kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dönüş yaparken, sipariş bırakmaya çıkan motosikletli kurye ile çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Çetin Bulvarı üzeri Beşiktaşlılar Derneği mevkiinde meydana geldi. Alipaşa Mahallesi istikametine seyreden Ö.D. idaresindeki 59 AAK 448 plakalı otomobil, yavaşlayarak istikamet değiştirmek için dönüş aldığı sırada sipariş dağıtmaya çıkan Z.G.'nin kullandığı 59 AHF 506 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kaza sonrası hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Z.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası sürücü belgesi olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Ö.D.'ye ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle araç sahibiyle birlikte toplam 16 bin 380 lira para cezası kesildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.