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Ehliyetsiz Sürücünün Kurye Ölümüne Neden Olması Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Ehliyetsiz Sürücünün Kurye Ölümüne Neden Olması Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti
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Samsun'da ehliyetsiz sürücü M.B.'nin otomobili ile motosiklete çarparak kuryenin ölümüne neden olduğu olayda, sanık duruşmaya katılmadı. Mahkeme, zorla getirme kararı verdi ve ek savunma talep etti.

SAMSUN'da otomobili ile motosiklete çarparak kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.B. (17), şehir dışında üniversite kazanıp, okuduğunu mazeret göstererek, ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada trafik bilirkişisinden kusur raporu istenirken, M.B. hakkında da zorla getirme kararı verildi.

Kaza, 19 Nisan'da saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009. Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Efe, kurtarılamadı. M.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Bir süre sonra yapılan itiraz sonucu M.B.'ye, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası kaldırıldı.

EK SAVUNMA KARARI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. M.B.'nin 'Taksirle öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Sefa Şerif Efe'nin babası Ömer Efe, annesi Songül Maraşlı Efe ve avukatları Arslan Bolat, hazır bulundu. M.B., şehir dışında üniversite kazanıp, okuduğunu mazeret göstererek, duruşmaya katılmadı. M.B. hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, suçun 'Bilinçli taksir' olma ihtimaline karşı da sanıktan ek savunma istenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca trafik bilirkişisinden kusur raporu alınmasına da karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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