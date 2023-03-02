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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Ünlü (44), hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Ünlü (44), hayatını kaybetti. Otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü ise aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Karayaka beldesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Karayaka beldesine doğru seyir halinde olduğu öğrenilen Tuncay Ünlü yönetimindeki plakasız motosiklet ile ilçe merkezi yönüne gitmekte olan ehliyetsiz E.T.'nin kullandığı 60 AAR 789 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ünlü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Ünlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ünlü'nün Erbaa Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Jandarma, kazanın ardından otomobilin olay yerinde bırakıp kaçan E.T.?nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Karayaka Erbaa 3. Sayfa Güncel Haberler

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