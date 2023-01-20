Üye Girişi
Haberi Paylaş

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Güncel Haberler

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KAYSERİ'de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

KAYSERİ'de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi. Ehliyetsiz A.K. (16), ailesinden habersiz 50 AEJ 021 plakalı otomobili aldı. Ardından arkadaşları Buğra Ö. (16) ve Yiğit Can U. (16) ile buluştu. 3 arkadaş otomobil ile gezintiye çıktı. A.K. yönetimindeki otomobil, Murat isimli sürücünün kullandığı 38 ADL 066 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü olayın şokuyla araç ile seyrine devam etti. Sürücünün kullandığı otomobil kaza yerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokak üzerinde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobildeki Yiğit Can U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar A.K. ve Buğra Ö. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yiğit Can Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title