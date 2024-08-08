Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobil Kaza Yaptı

ANTALYA'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce refüje, ardından ağaca çarptı. Kazada araç hurdaya döndü.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi Toptancı Hali Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 BTB 694 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde bulunan adı öğrenilemeyen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce refüje, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ehliyetsiz sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin çekici yardımıyla çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,