Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kulübeye ve park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kulübeye ve park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kulübeye ve park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın park halindeki araçlara ve bekçi kulübesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın park halindeki araçlara ve bekçi kulübesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.T.K. (18) idaresindeki 59 JE 883 plakalı hafif ticari araç, Çorlu yolunda iş yerine ait bekçi kulübesine ve park halindeki araçlara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü M.T.K, araçtaki M.E.B. (12) ve bekçi kulübesindeki K.Ç, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücünün arkadaşlarıyla babasına ait araçla gezintiye çıktığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Tragger Güncel Haberler

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