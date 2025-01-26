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Ehliyetsiz Sürücünün Kazası Güvenlik Kamerasında

Ehliyetsiz Sürücünün Kazası Güvenlik Kamerasında
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Çorum'da ehliyetsiz sürücü Talha Y.Ş.'nin kullandığı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Olayda yaralanan olmazken, sürücü ve araç sahibi toplam 18 bin lira ceza aldı.

Çorum'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bir iş yerinin duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Talha Y.Ş. (18) idaresindeki 19 ARB 169 plakalı otomobil, Fırat Çakıroğlu Sokak'ta bir iş yerinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada, iş yeri ve otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza sonrası sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak", araç sahibine ise "ehliyetsiz sürücüye araç vermek" suçlarından toplam 18 bin lira ceza uygulandı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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