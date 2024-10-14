Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz'ın babası: Bacaklarını kaybedebilir

BURSA'da, kamyonetle çarptığı Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın (16) ağır yaralanmasına neden olan Efe Şayık (18) tutuklandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde 4 gündür uyutulan Zeynep Naz'ın babası Yetkin Sarıkaya (45), "Doktorlar, kızımın bacaklarını kaybedebileceğini söylediler" dedi.

Kaza, 9 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Nazlı Sarıkaya, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Ağır yaralanan Sarıkaya, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Kaçan sürücü Efe Şayık ise kazanın ardından ailesiyle gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Şayık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Efe Şayık, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde, Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın yanındaki arkadaşıyla, yayalara kırmızı ışık yanarken, yolun karşısına geçmeye çalıştığı, arkadaşının gelen kamyoneti fark etmesiyle kolundan tutup çekmek istediği, ancak hızla gelen kamyonetin Sarıkaya'ya çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Zeynep Nazlı'nın arkadaşlarının yardıma koşması da görüntüye yansıdı.

Kaldırıldığı özel hastanede tedavisi süren Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Baba Yetkin Sarıkaya, "Çocuğum hala yoğun bakımda ve biz 4 gündür hastanedeyiz. Çocuğumun durumunda şu an ilerleme gözükmüyor. Tam aksi gerileme var. Doktorlar, uzuv kayıpları olabileceğini ve kızımın bacaklarını kaybedebileceğini söylediler" dedi.

'EHLİYETSİZ DİREKSİYON BAŞINA GEÇMESİ CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR'

Trafik kaza raporunda ehliyetsiz sürücünün 'hızını azaltmadığı' için yüzde 25, kızının ise kırmızı ışıkta yolun karşısına geçtiği için 'ışık ihlali'nden yüzde 75 kusurlu bulunduğunu belirten Sarıkaya, "Olayın olduğu yerde azami hız sınırı 30 kilometredir. Fakat sürücü Efe Şayık, bu hızdan çok daha fazla hızlı ve frenleme yapmamış. Bu çocuğun ehliyetsiz direksiyon başına geçmesi, cinayete teşebbüstür. Ben burada çocuğumun canıyla uğraşırken, bir taraftan da bu olaylarla uğraşıyorum" diye konuştu.