Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Nazlı, yaşam savaşı veriyor

BURSA'da, ehliyetsiz sürücü Efe Ş.'nin (18) kullandığı kamyonetle çarptığı Zeynep Nazlı Sarıkaya (16), 2 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Efe Ş. adli kontrolle serbest bırakılırken, Zeynep Nazlı'nın babası Yetkin Sarıkaya (45), "Benim çocuğum burada can çekişirken, kızıma çarpan sürücüyü serbest bırakmışlar" dedi.

Kaza, 9 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Sanayi Caddesi istikametine seyir halindeki Efe Ş.'nin kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izleyip evine döndüğü sırada, yolun karşısına geçerken Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Sarıkaya'ya çarptı. Savrulup yola düşen Sarıkaya ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sarıkaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan sürücü Efe Ş. ise kazanın ardından ailesiyle birlikte gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Efe Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'MUCİZE BEKLİYORUZ'

Olayla ilgili soruşturma sürerken Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın, 2 gündür yoğun bakım ünitesinde uyutulduğunu söyleyen babası Yetkin Sarıkaya, "Okulun bir spor etkinliği vardı. Kızım akşam saatlerinde benden izin istedi. Öğretmenleriyle, okuldaki arkadaşlarıyla spor etkinliğine gideceğini söyledi. Ben de izin verdim. Spor etkinliğinin devamında, çıkışta, çok aşırı derecede hızlı bir araç sürücüsü çarpmış, hızlıymış. Benim kızım yaya geçidinden geçiyordu. Hızlı olmasından dolayı benim kızıma çarpıyor ve ağır yaralıyor. Sürücünün ehliyeti de yokmuş" dedi.

Sarıkaya, "Benim kızım özel bir hastanede yoğun bakımda yatıyor. 2 gündür uyutuluyor. Çok ağır ameliyatlar geçirdi. Artık mucizeler bekliyoruz. Bu süreçte, çocuğa denetimli serbestlik verilmesi bizi daha çok üzdü. Olay yerinde durmuyor ve kaçıyor. Yani mağdur olan benim. Haksız olan kişiler şu an ödüllendirilmiş oluyor. Çocuğum burada can çekişirken, kızım daha hastaneden çıkmadan, benim kızıma çarpan sürücüyü serbest bırakmışlar. 48 saat dolmadan çocuğu serbest bıraktılar. Ehliyetsiz olan, aşırı hızlı araba kullanan çocuğu serbest bıraktılar" diye konuştu.