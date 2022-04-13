Ehliyetsiz sürücünün çarptığı skuterdeki Ezgi öldü, Şimal yaralı (3) - Haberler

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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı skuterdeki Ezgi öldü, Şimal yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı skuterdeki Ezgi öldü, Şimal yaralı (3)

TUTUKLANDIGaziantep'te, Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne, arkadaşı Şimal Toprak'ın ağır yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Gaziantep'te, Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne, arkadaşı Şimal Toprak'ın ağır yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

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