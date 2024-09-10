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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

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Sivas'ta 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün hafif ticari araçla çarptığı motosikletlinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün annesi adalet istedi.

Sivas'ta 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün hafif ticari araçla çarptığı motosikletlinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Görüntüde, Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda 29 Mayıs 2024'te E.B.G. (16) yönetimindeki 58 ABA 629 plakalı hafif ticari aracın, Fatih Yılmaz'ın (38) kullandığı 58 AFH 778 plakalı motosiklete çarpma anı yer alıyor.

Görüntüde, motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle savrulduğu da görülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Yılmaz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamazken, tutuklanan E.B.G, yargılandığı davada 3 Eylül'de tahliye edilmişti.

"Oğlumun 2 çocuğu öksüz kaldı"

Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın annesi Nimet Yılmaz, adliye önünde gazetecilere, ehliyetsiz araç kullanan ve oğlunun ölümüne neden olan sanığın, güvenlik kamerası görüntülerine göre çok hızlı araç kullandığını söyledi.

Sanığın cezalandırılmasını isteyen Yılmaz, "Oğlumun 2 çocuğu öksüz kaldı. Çocukların boynu bükük kaldı, okula gitmek istemiyorlar. Çocuğa arabayı veren kişiler de suçlu. Adalet istiyorum, çocuğumun kanının yerde kalmasını istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğumun hayatı 3 ayla ödenmez. O kara toprağın altında yatarken sanık sokakta serbest gezmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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