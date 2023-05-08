EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ONBAŞI İÇİN TÖREN

NEVŞEHİR'de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21), için tören düzenlendi.

NEVŞEHİR'de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21), için tören düzenlendi. Törenin ardından Kabayel memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. JAKEM'de görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel, mesaisini tamamladıktan sonra birliğinden ayrıldı. Kabayel, yolun karşısına geçmek istediği sırada ehliyetsiz sürücü D.A.K. (17) yönetimindeki 50 ACL 001 plakalı otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Uzman Onbaşı Kabayel, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kabayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü D.A.K. ise daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. D.A.K.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kabayel, hastanedeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından tören için görev yeri JAKEM'e getirildi. Burada düzenlenen törene, Vali İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, JAKEM Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Kabayel'in yakınları ve askeri personeller katıldı. Törende Kabayel için dualar okundu. Törenin ardından Kabayel'in cenazesi Isparta'ya uğurlandı. (DHA)