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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI ARACIN ÇARPTIĞI ENGELLİ ÖLDÜ

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz M.O.Ö.'nün(17) kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz M.O.Ö.'nün(17) kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Taşova istikametinden ilçe merkezine giden M.O.Ö. idaresindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı'ya çarptı. Yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Erbaa Güncel Haberler

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