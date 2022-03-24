Son dakika haberi! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Samsun'da ehliyetsiz minibüs sürücüsünün çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti olmadığı öğrenilen Abdullah V. (19) yönetimindeki 55 AHD 691 plakalı minibüs, bisikletli Musa Sağlam'a (52) çarptı. Kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası bisiklet sürücüsü Musa Sağlam ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/ İHA)