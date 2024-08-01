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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

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Yalova'nın Altınova ilçesinde evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız ve oğlu Vahit Yıldız, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonucu tanık olan 11 yaşındaki kız çocuğu ise şoka girdi.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ve elinden tuttuğu 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yolun karşısına geçmek için beklerden baba ve kardeşinin ölümüne tanık olan 11 yaşındaki kız çocuğu ise şoka girdi.

Kaza, gece yarısı İzmit- Yalova karayolunda Altınova ilçesinin Çavuşçiftliği mevkisinde meydana geldi. İzmit'ten Yalova istikametine seyir halinde olan ve hızlı gittiği öne sürülen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K. yönetimindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ile elinden tuttuğu oğlu Vahit Yıldız'a çarptı. Kazanın şiddetiyle baba ve oğlu metrelerce sürüklendi. Bu sırada yolun başında bekleyen ailenin 11 yaşındaki kız çocuğu ile babası ve kardeşine otomobilin çarptığı kazaya tanık olunca şoka girdi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza olmaması için karayolunda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirledi. Otomobil sürücüsü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazaya tanık olan kız çocuğu ile yaralılar sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle Yalova- İzmit karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otomobilin çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kazanın olduğu yerin yakınında alt geçit olduğunu, ancak baba ile çocuklarının yoldan karşıya geçmeye çalıştığını belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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