Üye Girişi
Haberler

Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Siirt'in Eruh ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçede bir ekmek fırında çalıştığı öğrenilen B.A. (16) Fatih Mahallesi'nde dün, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla ekmek dağıtımından dönerken evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Berçem D'ye çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel

Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title