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Ehliyetsiz Sürücüne 58 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz Sürücüne 58 Bin Lira Ceza
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Nevşehir'de, ikiz plaka kullanan ehliyetsiz sürücüye 58 bin lira idari para cezası kesildi. Araç, haciz nedeniyle otoparka çekildi.

Nevşehir'de, ikiz plaka kullandığı güvenlik kamerasınca kaydedilen aracın ehliyetsiz sürücüsüne 58 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) personelince şüpheli araçlar üzerindeki denetimde bir hafif ticari aracın ikiz plaka kullandığı belirlendi.

Ekipler, aracı 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde durdurdu.

Ehliyetsiz sürücüye 58 bin lira idari para cezası uygulandı, üzerinde haciz bulunduğu da tespit edilen araç otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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