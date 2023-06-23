Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yapan motosiklet sürücülerinin ikisinin de ehliyetinin olmaması, bir motosikletin de tescilsiz olması nedeniyle toplam 25 bin 521 TL ceza uygulandı.

Ehliyetsiz sürücülerin kullandığı motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Sürücülerin ehliyetsiz olması ve tescilsiz motosikletten dolayı 25 bin 521 lira para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yapan motosiklet sürücülerinin ikisinin de ehliyetinin olmaması, bir motosikletin de tescilsiz olması nedeniyle toplam 25 bin 521 TL ceza uygulandı.

Kaza, Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Köse'nin kullandığı 07 BDR 215 plakalı motosiklet ile yabancı uyruklu Cihad El Hamza'nın kullandığı tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 07 BDR 215 plakalı motosikletin sürücüsü Muhammet Ali Köse ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet Can Açıkgöz ile diğer motosiklette yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki Hamza El Hamza yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Toplam 25 bin 521 TL para cezası

Kazanın ardından ehliyeti olmadığı belirlenen 07 BDR 215 plakalı motosikletin sürücüsü Muhammet Ali Köse'ye 8 bin 190 TL, motosiklet sahibine 8 bin 190 TL, tescilsiz motosikletin sürücüsüne 8 bin 190 TL ve motosikletin tescilsiz olması nedeniyle 951 TL olmak üzere toplam 25 bin 521 TL para cezası uygulandı.