Ehliyetsiz Sürücüden Motosiklete Çarpma Kazası

BOLU'da E.B. (17) idaresindeki otomobil, motosiklete çarptı. Otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Gölyüzü Mahallesi Bahar ve İlhan sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. E.B. idaresindeki 14 EB 223 plakalı otomobil, Bahar Sokak'ta ilerlerken motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde otomobil sürücüsü E.B.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHALLELİ HIZ KESİCİ KASİS İSTEDİ

Kazanın yaşandığı yerde bir araya gelen mahalleli, bölgede hız kesici kasis uygulamasının başlamasını istedi. Daha önce 2 kere trafik komisyonuna başvuru yaptığını belirten Gölyüzü Mahallesi Muhtarı Oğuz Can, "Mahallemizde ciddi trafik sorunu ve yoğunluğu var. Biz mahallemize, belirtilen yerlere hız kesici istiyoruz" dedi.