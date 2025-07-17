Ehliyetsiz Sürücüden Kaçış: 41 Bin Lira Ceza

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerince yakalanarak çeşitli suçlardan 41 bin 688 lira ceza aldırdı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnönü Caddesi'nde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Polis ekipleri denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir otomobili takibe aldı.

Ekiplerce kovalamacayla Habib Hoca Mahallesi'nde yakalanan sürücü denetim noktasına getirildi.

Araç sürücüsü G.U'ya (17) ehliyetsiz araç kullanma, "dur" ikazına uymama ve tehlikeli şerit değiştirmekten 41 bin 688 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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