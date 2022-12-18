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Ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobil polis aracına çarptı

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Ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobil polis aracına çarptı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobil, kovalamaca sırasında ekip aracına çaptıktan sonra durduruldu.

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobil, kovalamaca sırasında ekip aracına çaptıktan sonra durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekipleri, 39 NS 761 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymadığı belirtilen otomobil sürücüsü A.A, yanındaki D.K ile kaçmaya başladı.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından A.A yönetimindeki otomobil, Mithat Vardar Caddesi'nde önlem alan ekip aracına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil hemen sonra bir sitenin giriş kapısına da çarparak durabildi.

Sürücü A.A. ile yanındaki D.K'nın 18 yaşından küçük ve ehliyetlerinin olmadığı belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada bir de ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü ve arkadaşı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güncel Haberler

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