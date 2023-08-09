Ehliyetsiz sürücü yayanın üzerinden böyle geçti

Kağıthane'de feci kaza anı kamerada: 1 ölü

İSTANBUL - Kağıthane'de ehliyetsiz sürücü, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı ezerek üzerinden geçti. Yaya, olay yerinde hayatını kaybederken feci kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 00.38'de meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz şahıs bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Araç, çarpmadan sonra ise yayayı ezerek üzerinden geçti. Olay sonrası araçtan inenler yayayı görerek büyük bir şok yaşadı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar yayanın etrafında toplanırken yaya olduğu yerde can verdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.