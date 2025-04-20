Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

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Ehliyetsiz Sürücü Sayısı 689 Bin 946'ya Ulaştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu açıkladı ve 'sürücü affı' konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sürücü affı" konusunun kesinlikle gündemlerinde olmadığını belirtti.

Ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının dün itibarıyla 689 bin 946 olduğunu ifade eden Yerlikaya, 499 bin 88 sürücünün ehliyetinin, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları ve alkol ölçüm testini reddettikleri için, 28 bin 461 sürücünün ehliyetinin 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları, 5 kez hız ihlali, 3 kez kırmızı ışık ihlali, drift yaptıkları ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları, 162 bin 397 sürücünün belgesinin ise adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazası, sağlık şartları) nedeniyle geçici olarak geri alındığını aktardı.

Yerlikaya, sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınmasına neden olan her uygulamanın arkasında trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller ile can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz işlem yapmak değil, kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir. Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Bu yüzden kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız."

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Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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