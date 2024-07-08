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Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken tren çarptı

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Adana'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve kardeşi, hemzemin geçitte düşerek yaralandı. Şüphelilere para cezası uygulandı.

ADANA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken hemzemin geçitte düşerek yaralanan, bu sırada motosikletlerine tren çarpan iki kardeşten sürücü Muhammet A.'nın ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtıkları ortaya çıktı. Muhammet A.'ya 44 bin 299 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda devriye gezen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız motosiklete 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dinlemeyen sürücü Muhammet A. ile arkasındaki kardeşi Salih A., kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından şüpheliler, birkaç yüz metre ilerideki hemzemin geçitte dengelerini kaybedip motosikletten düştü. Yaralanan şüphelilerin kaçmak için yeniden kaldırmaya çalıştığı motosiklete Mersin yönüne giden yük treni çarptı. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Hafif yaralı şüpheliler, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin, ehliyetsiz oldukları için polisten kaçtıkları ortaya çıktı. Trafik polisi, sürücü Muhammet A.'ya 44 bin 299 lira para cezası uyguladı. Plakasız motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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