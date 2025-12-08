Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, otomobilinin lastiklerine ateş edilerek yakalandı

KAYSERİ'de 'dur' ihtarına uymayıp polisten kaçan ehliyetsiz sürücünün otomobili, yaklaşık 30 dakikalık takip sonrası lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Otomobilin takip sırasında 3 ayrı kazaya sebebiyet verdiği de öğrenildi.

Kocasinan ilçesi Ray Caddesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan 38 SA 020 plakalı otomobilin sürücüsü İ.S.K., yanında bulunan Y.C.K. ile kaçmaya başladı. Sürücünün otomobili, yaklaşık 30 dakikalık takip sonrası, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Abdülhamid Han Bulvarı'nda polis tarafından lastiklerine ateş edilip, durduruldu. Yapılan kontrollerde, sürücü İ.S.K.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.S.K. ve Y.C.K., polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, takip sırasında otomobilin 3 ayrı kazaya sebebiyet verdiği de öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.