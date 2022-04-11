Son dakika: EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

KONYA'da babasından izinsiz otomobille gezmeye çıkan ve polisin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü M.K. (17), kısa süren takibin ardından yakalandı. Otomobil trafikten men edilirken, M.K. hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 8 bin 200 lira ceza uygulandı.

Olay, saat 21.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. M.K., babasına ait 42 AIJ 051 plakalı otomobili izinsiz alıp, arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, M.K.'yı durdurmak istedi. M.K. ise 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonucu araç durduruldu. M.K. ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan kontroller sonucu M.K.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 8 bin 200 lira ceza uygulandı. Otomobil de trafikten men edildi.