Ehliyetsiz Sürücü Polise Direnince Kovalamaca Yaşandı

Ehliyetsiz Sürücü Polise Direnince Kovalamaca Yaşandı
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Düzce'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü, park halindeki üç otomobile çarpmanın ardından polis tarafından yakalandı.

Düzce'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Çamköy çevre yolunda görev yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 DJP 853 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla kaçmaya başladı.

Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Y.K. (14) işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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