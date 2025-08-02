Ehliyetsiz Sürücü Polise Çarptı, Olayda Yaralanan Polis Hastaneye Kaldırıldı

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Konya'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Faruk Enes B., polisin durdurma girişimi sırasında kaçarken, polis memuru M.O. yere düştü ve yaralandı. Otomobil bir apartmanın duvarına çarparken, sürücü gözaltına alındı.

KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan Faruk Enes B.'nin kullandığı otomobili durdurmak isteyen polis memuru M.O., düşerek yaralandı. Otomobil bir apartmanın duvarına çarparken, ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Bafra Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; polisin kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan Faruk Enes B., 54 YL 859 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Bu sırada ara sokağa girip, yavaşlayan sürücüyü durdurmak için hamle yapan polis memuru M.O. yere düştü. Polis memuru yaralanırken, otomobil bir apartmanın duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan polis memuru M.O., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Faruk Enes B., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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