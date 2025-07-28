Ehliyetsiz Sürücü Polis Memuruna Çarptı, Tutuklandı

Ehliyetsiz Sürücü Polis Memuruna Çarptı, Tutuklandı
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Aksaray'da kontrol noktasında dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Fevzi Karataş, motosikletiyle trafik polisi Yusuf Ceritlioğlu'na çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay sonrası tutuklanan Karataş'ın tedavisi tamamlandı.

AKSARAY'da kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile polis memuru Yusuf Ceritlioğlu'na çarparak yaralanmasına neden ehliyetsiz sürücü Fevzi Karataş (25) tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında Yavuz Sultan Mahallesi'nde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. 'Dur' ihtarına uymayan Fevzi Karataş, motosikleti ile trafik polisi Yusuf Ceritlioğlu'na çarptı. Kaçmaya çalışan Fevzi Karataş motosikletten düşerken, başına darbe alan ve sol bacağı kırılan Ceritlioğlu yaralandı. İlk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan Ceritlioğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilen Fevzi Karataş da ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan Fevzi Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğer yandan tedavisi süren polis memuru Yusuf Ceritlioğlu'nu Aksaray Emniyet Müdürü Bekir Demir, eşi Fethiye Demir ile birlikte ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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