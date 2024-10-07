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Ehliyetsiz Sürücü, Polis Memuruna Çarptı: Tutuklandı

Ehliyetsiz Sürücü, Polis Memuruna Çarptı: Tutuklandı
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Batman'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü M.E.K., kaçarken polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, sürücü tutuklandı.

BATMAN'da 'dur' ihtarına uymayıp, kaçarken otomobille polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan ehliyetsiz M.E.K (16), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş denetlemesi yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, motosikletli polis memuruna çarparak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun kolunda kırık ve başında kanama olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobiliyle polise çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü M.E.K. ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. M.E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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