Ehliyetsiz sürücü polis memurlarını yaraladı

Diyarbakır'da takip sırasında motosikletli Yunus ekibine çarparak 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

1)ÇANAKKALE'DE SAĞANAK; METREKAREYE 72 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale'de bugün sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman etkisini artıran sağanakta, kent merkezine metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

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HABER: Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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2)OTOMOBİLLE, MOTOSİKLETLİ YUNUS EKİBİNE ÇARPAN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'da takip sırasında motosikletli Yunus ekibine çarparak 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü A.E.A. (16), tutuklandı. A.E.A., ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, A.E.A. yönetimindeki 23 FN 454 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak A.E.A. yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında A.E.A.'nın kullandığı otomobil, motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada motosikletten düşen 2 polis memuru, yaralandı. Motosiklet ise önündeki kamyona çarptı. A.E.A. otomobili bırakıp kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM'

Polis ekipleri, yaptığı çalışmayla kısa sürede A.E.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.E.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen A.E.A., tutuklandı.