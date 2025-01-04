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Ehliyetsiz Sürücü Polis Kovalamacasından Kaçamadı

Ehliyetsiz Sürücü Polis Kovalamacasından Kaçamadı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz bir otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kovalamacaya neden oldu. Sürücü, kaçarken bir kamyonet ve bir iş yerine çarptı ve yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kamyonet ve iş yerine çarptıktan sonra yakalandı.

Yıldırım ilçesi Otosansit kara yolunda polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 NEA 76 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayıp kaçmaya başladı. Sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 kilometre yaşanan kovalamaca sonucunda sürücü, Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde önce karşı yönden gelen 16 AGA 713 plakalı kamyonete ardından bir iş yerine çarptı.

Polis, sürücüsü Y.K. ve yanında bulunan kişiyi yakaladı.

Otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle iş yerinde ve araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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