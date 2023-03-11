EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇAPTI, YANINDAKİ ARKADAŞI ÖLDÜ

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücü A.K.(16) otomobiliyle park halindeki 2 araca çarptı.

*- Otomobildeki yolculardan Şükrü Can Ceylan (16) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında İsmet İnonü Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyeti olmayan A.K.'nin kullandığı 03 UH 205 plakalı otomobille bulvarda park halindeki 03 AJ 058 plakalı kamyonet ile 03 PC 165 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü A.K. ile otomobildeki M.K. (17) M.C. (17) İ.F.K. (17) ile Şükrü Can Ceylan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Şükrü Can Ceylan, hastanede hayatını kaybetti.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Şükrü Can Ceylan için Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ceylan, Boyalı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ceylan'ın arkadaşları ile buluşup otomobille gezerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ceylan, 13 Mart Pazartesi günü 17'nci doğum gününü kutlayacaktı.

'PİŞMANIM'

Kazada otomobili kullanan ve hafif yaralanan A.K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. A.K. ifadesinde kaza yaptıkları otomobilin babasına ait olduğunu ve kazadan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.(DHA)