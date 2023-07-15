Ehliyetsiz Sürücü Otomobille Fırına Girdi

ESENYURT'ta dayısının kiraladığı otomobili alan ehliyetsiz sürücü 2 arkadaşıyla beraber sokak aralarında hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille fırına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 13 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1396 sokakta meydana geldi. İddiaya göre akrabasının kiraladığı 34 HAB 149 plakalı otomobili alan ehliyetsiz sürücü, yanına aldığı arkadaşlarıyla Çınar Mahallesi'nin sokaklarında hızlı araç kullanmaya başladı. Ehliyetsiz sürücü 1396 sokağa doğru geldiği anlarda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil sokağın sonunda bulunan ekmek fırınına daldı. Fırın personelinin mesaide olduğu anlarda meydana gelen kazada yaralanan olmazken otomobilin içindeki 3 kişi kazadan hemen sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Otomobilin çarptığı fırının camları kırılırken fırın içinde de hasar meydana geldi. Otomobilin fırına çarptığı ve sonrasında içinde bulunanların kaçtığı anlar sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.