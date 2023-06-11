Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle takla attı: 4 yaralı

Güncel Haberler

Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücü direksiyon hakimiyeti kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle takla attı: 4 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bilecik merkezden İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki 11 AAN 405 plakalı otomobil sürücü M.Y. Karayolları Kavşağı'nı geçtikten sonra direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan kaldırıma çarpmasının ardından elektrik direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan M.C. ile E.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title