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Ehliyetsiz Sürücü Minibüsle Takla Attı: 5 Yaralı

Ehliyetsiz Sürücü Minibüsle Takla Attı: 5 Yaralı
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Niğde'de ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve 4 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

NİĞDE'de ehliyetsiz Mehmet A.'nın (17) kullandığı minibüs, takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çiftlik-Yeşilgölcük kara yolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet A.'nın kontrolünü yitirdiği 25 ACU 078 plakalı minibüs, takla atarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet A., araç içerisinde bulunan Ayşe A. (43), Halil A. (10), Elif Nur A. (6) ve Eylül A. (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Mehmet A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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