Ehliyetsiz Sürücü Minibüse Çarptı

GAZİOSMANPAŞA'da uygulama noktasında 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçtığı sırada önüne çıkan minibüse çarptı. Sürücü, 'Ehliyetim yok ama sınava girdim.' diyerek kendini savundu.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde Karayolları Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ve mahalle, çarşı bekçileri katıldı. Denetimler sırasında, 34 GAJ 609 plakalı otomobil ile denetim noktasında 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, yolun sağ tarafından çıkan minibüse çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından araçlarından çıkarılan sürücü ve yanında bulunanlara GBT (Genel Bilgi Taraması) ve alkol testi yapıldı. Alkollü sürücüye toplamda 20 bin Lira ceza kesilirken otomobili ise bağlandı. Sürücü kendini, 'Ehliyetim yok ama sınava girdim' diyerek savundu.

Yapılan denetimlerde İl Göç İdaresi tarafından aranan yabancı uyruklu bir kişi polis emniyete götürüldü. Ekiplerin denetimleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Öte yandan, Esenyurt'ta yapılan motosikletlilere yönelik denetimlerde, ehliyetsiz ve motosikletinin muayenesi olmayan bir sürücüye ise 2 bin lira ceza kesildi. (DHA)