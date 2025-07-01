Ehliyetsiz Sürücü, Kovalamacada Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü, Kovalamacada Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te sürücüsü 'dur' ikazına uymayarak 4 araca çarptı. Ehliyetsiz sürücü toplam 77 bin 976 lira ceza aldı ve gözaltına alındı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ikazında bulundu.

"Dur" ikazına uymayan sürücü, 2'si ekip aracı olmak üzere 4 araca çarptı.

Otomobil, kovalamaca sonucu Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde bulundu.

Otomobilden inerek kaçan sürücü ve yolcular polis ekiplerince yakalandı.

Ehliyetsiz sürücü S.S'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 77 bin 976 lira idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "mala zarar vermek" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Konserde korku dolu anlar! Sahne arkasına kadar sızdı
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.