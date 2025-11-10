Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, motosikletle kovalamaca sonucu yakalandı. Plakasız motosiklet trafikten men edilirken, sürücüye 48 bin 802 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Sokak'ta seyir halindeki bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu.
Sürücüsü ikaza uymayan motosiklet kovalamaca sonucu atış poligonu mevkisinde durduruldu.
Ekipler, 14 yaşındaki N.K'nin kullandığı plakasız motosikleti trafikten men etti, sürücüye çeşitli ihlallerden 48 bin 802 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel