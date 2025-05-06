Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, Balıklarkayası Kavşağı'nda durumundan şüphelendiği 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne megafonla "dur" ikazında bulundu.

"Dur" ikazına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de yakalandı.

Yaşı küçük sürücü B.A.Ü'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 41 bin 364 lira idari para cezası uygulandı ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem yapıldı.