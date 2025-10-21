Haberler

Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün makas attığı otomobil kaza yaptı. Refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarparak savrulan araç, bir TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün makas atarken kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaç, aydınlatma direği ve koruma demirlerine çarptı. Savrulup ardından TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Suriye uyruklu Ammar A. (20) yönetimindeki 16 SCN 121 plakalı otomobil ile iddiaya göre sürücüsü makas atarak ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca, aydınlatma direğine ve koruma demirlerine çarparak savrulan otomobil, Tahir A.'nın (60) kullandığı 11 ABH 215 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ammar A. ile otomobilde bulunan Sevil K. (34) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 18 bin 678 TL cezai işlem uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
