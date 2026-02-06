Haberler

Kaldırıma çarptığı otomobilini park edip kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan ve otomobilini park edip kaçan 18 yaşındaki sürücü Enes A., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek olay yerine çağrıldı. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücüye 23 bin 437 TL ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaza yaptığı otomobilini park edip kaçan sürücü, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip olay yerine çağrılınca ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Enes A. (18) isimli sürücüye 23 bin 437 TL ceza uygulandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Enes A.'nın kontrolünü yitirdiği 16 BIM 559 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, sürücünün kaldırıma çıktığı otomobiliyle geri manevra yaparak yola indiği, aracı park ettikten sonra ise kaçtığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün kimliğini tespit edip, olay yerine çağırdı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Enes A.'ya, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 23 bin 437 TL cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar