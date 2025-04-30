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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, ağır cezalarla karşılaştı

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, ağır cezalarla karşılaştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dur ihtarına uymayan motosikletli sürücü, polisin takibi sırasında kaza yaparak yaralandı. Ehliyetsiz ve sigortasız motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 30 bin TL ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polisin takibi sırasında kaza yapması sonucu yakalandı. Yaralanan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Trafik polisleri plakasını bezle kapattığı motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Eren Ş. (21) yönetimindeki motosiklet, takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve motosikletinin ise muayene ve sigortasının olmadığı belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 168 TL, sigortasız araç kullanmaktan 993 TL ve makas atmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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