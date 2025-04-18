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Ehliyetsiz Sürücü Kaçtı, Kaza Yapınca Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü Kaçtı, Kaza Yapınca Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 15 kilometre süren takibin ardından kaza yaparak yakalandı ve 18 bin 678 TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 15 kilometre süren takibin ardından kaza yapınca yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 18 bin 678 TL ceza kesildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devriye görevi sırasında meydana geldi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 16 KCB 11 plakalı otomobilin sürücüsü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, otomobiliyle ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Yaklaşık 15 kilometre süren takip sırasında şüpheli sürücü, Cumhuriyet Mahallesi'nde aracın kontrolünü kaybederek bir fabrikanın duvarına çarptı.

KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kazanın ardından araçtan inen şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti. Kısa süre sonra polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. İsminin Ahmet A. (18) olduğu öğrenilen ve ehliyetsiz olduğu saptanan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Kazada hafif yaralanan Ahmet A., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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