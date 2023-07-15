Ehliyetsiz sürücü fırına girdi, o anlar kamerada

Esenyurt'ta ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek fırına daldı. Kazayı yapan sürücü ve yanındaki arkadaşları olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek fırına girdi... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı. Otomobilin kontrolden çıkıp fırına girdiği an güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza perşembe günü saat 12.00 sıralarında Çınar Mahallesi 1396 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının kiraladığı 34 HAB 149 plakalı otomobille sokakta ilerleyen ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu sokağın başında bulunan fırına girdi. Olay anında fırında bulunan çalışanlar şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı yapan ehliyetsiz sürücü ve yanında bulunan 2 arkadaşı olayın ardından koşarak kaçtı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.