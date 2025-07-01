Ehliyetsiz Sürücü, 'Dur' İhtarına Uymayıp 4 Araca Çarptı

Ehliyetsiz Sürücü, 'Dur' İhtarına Uymayıp 4 Araca Çarptı
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Karabük’te polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü S.S., kaçmaya çalışırken 2’si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Gözaltına alınan sürücüye 77 bin TL ceza kesildi.

KARABÜK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü S.S. gözaltına alınırken, 77 bin 976 TL ceza uygulandı.

Saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis, 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü S.S. polisin ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçtı. Takip sırasında S.S., otomobiliyle 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan S.S., polisin ısrarlı takibi ile yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 77 bin 976 TL para cezası uygulandı. Otomobil trafikten menedilirken, S.S. hakkında 'mala zarar verme', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', 'kamu malına zarar verme' suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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