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Ehliyetsiz Sürücü, Dur İhtarı'na Uymayıp Polis Memuruna Çarptı

Ehliyetsiz Sürücü, Dur İhtarı'na Uymayıp Polis Memuruna Çarptı
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Batman'da dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki M.E.K., ehliyetsiz olduğu için korkup panikleyerek motosikletli polis memuruna çarpıp yaraladı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı, M.E.K. gözaltına alındı ve tutuklandı.

BATMAN'da 'dur' ihtarına uymayıp, kullandığı otomobil ile motosikletli polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan M.E.K (16) ifadesinde, "Ehliyetim olmadığı için korkup, panik yaptım ve frene basmadım" dedi.

Olay, 6 Ekim'de Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş denetimi yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobili ile motosikletli polis memuruna çarparak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırılan ve başından yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin 16 yaşındaki M.E.K. olduğu belirlendi. Ehliyetsiz sürücü M.E.K. polisin çalışması ile yakalandı. Gözaltına alınıp, tutuklanan M.E.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.E.K. ifadesinde, uygulama yapan polisleri görünce paniklediğini belirterek, "Ehliyetim olmadığı için korkup, panik yaptım ve frene basmadım. O esnada polis memuru önüme doğru koşunca da aracın ön kısmıyla çarptım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Batman Polis

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