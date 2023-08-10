Ehliyetsiz Sürücü Drift Atarken Görüntülendi

Sultangazi'de ehliyetsiz bir sürücü tarafından kiralanan araçla yapılan drift görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alındı. Sürücü ve araç sahibine toplamda 40 bin 786 lira ceza kesildi.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de kiraladığı araçla drift atan ehliyetsiz sürücü çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı. Polis sürücü ve araç sahibine toplam 40 bin 786 lira ceza kesti.

Sultangazi'de bir otomobil sürücüsünün drift attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler 34 GMR 313 plakalı aracın kiralık olduğunu ve sürücüsünün de Yusuf T. olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları çalışmada Yusuf T.'yi kısa sürede yakaladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Yusuf T.'ye toplamda 32 bin 596 lira idari para cezası kesildi ve hakkında adli işlem başlatıldı. Araç sahibine ise polis ekipleri tarafından 8 bin 190 lira para cezası kesildi.